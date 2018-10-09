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    Ураган "Майкл" унес жизни 13 человек в Центральной Америке - ВИДЕО

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли в результате урагана "Майкл", обрушевшегося накануне на Сальвадор, Никарагуа и Гондурас, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Согласно информации служб по ликвидации последствий стихийных бедствий трех стран, шесть человек погибли в Гондурасе, четыре в Никарагуа и три в Сальвадоре из-за обрушения крыш домов и сильных ливней, которые вызвали наводнения. Также власти сообщили о поиске ребенка, которого унесло течением реки в Гватемале.

    Согласно данным Национально центра США по слежению за ураганами (NHC), максимальная сила ветра во вторник составила 150 км/ч.

    Отметим, что в данный момент ураган достиг Кубы и движется по направлению к американской Флориде. 

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