В Нигерии бензовоз врезался в остановку, погибли 70 человек

Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ В столице нигерийского штата Анамбра Ониче 70 человек погибли в результате ДТП с участием бензовоза.

Как передает Report, об этом в понедельник, 1 июня, сообщило нигерийское издание The News со ссылкой на информацию Красного Креста.

Авария произошла днем 31 мая, когда грузовик потерял управление, врезался в оживленную остановку и взорвался.

В местном Красном Кресте заявили, что многие люди были сожжены до неузнаваемости, родственники смогут опознать их только после ДНК-тестов.

В полиции заявили, что перед аварией водитель превысил скоростной режим.