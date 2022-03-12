В Мозамбике тропический циклон привел к гибели 10 человек

По меньшей мере 10 человек в Мозамбике стали жертвами тропического циклона "Гомбе", скорость ветра в эпицентре которого превышала 55 м/с.

По меньшей мере 10 человек в Мозамбике стали жертвами тропического циклона "Гомбе", скорость ветра в эпицентре которого превышала 55 м/с.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu Agency , об этом заявил представитель администрации провинции Нампула Мети Гондола.

"Нампула больше других регионов страны пострадала от циклона "Гомбе", - цитирует его. В этой провинции повреждены дома, электросети, коммуникации и дорожная инфраструктура, включая мосты.

Национальная электрическая компания Мозамбика сообщила, что в 20 районах страны без электроэнергии остаются 300 тыс. человек.

Образовавшийся 7 марта в Индийском океане тропический циклон "Гомбе" сутки спустя обрушился на Мадагаскар, приведя к гибели двух человек и вызвав серьезные разрушения. Утром 11 марта циклон пришел в северные и центральные районы Мозамбика. В последние часы, по данным метеорологической службы, "Гомбе" ослабел и превратился в тропическую депрессию.