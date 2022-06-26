В МИД Испании считают, что серьезные угрозы безопасности НАТО исходят с восточного фланга

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что в настоящий момент самые серьезные угрозы безопасности НАТО и пиренейского королевства исходят с восточного фланга.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что в настоящий момент самые серьезные угрозы безопасности НАТО и пиренейского королевства исходят с восточного фланга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в опубликованном в воскресенье интервью газете El País.

Глава МИД напомнил, что саммит НАТО в Мадриде 28-30 июня пройдет на фоне военной операции РФ в Украине. "И Испания признает, что в настоящее время самые большие угрозы безопасности НАТО, а значит безопасности Испании и испанцев, исходят с восточного фланга, - считает он. - Но есть и угрозы с южного фланга, которые признают остальные союзники".

"Ужин министров иностранных дел 29 июня будет сосредоточен на южном фланге, на одной из сессий глав государств и правительств обсудят ситуацию у южных соседей, - подчеркнул глава МИД. - И я уверен, что в стратегической концепции (НАТО) эти угрозы будут учтены". По утверждению Альбареса, "все чаще (исходящие) с юга угрозы являются российскими угрозами с юга".