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В МИД Испании считают, что серьезные угрозы безопасности НАТО исходят с восточного фланга

В МИД Испании считают, что серьезные угрозы безопасности НАТО исходят с восточного фланга Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что в настоящий момент самые серьезные угрозы безопасности НАТО и пиренейского королевства исходят с восточного фланга.
Другие страны
26 июня 2022 г. 17:11
В МИД Испании считают, что серьезные угрозы безопасности НАТО исходят с восточного фланга

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что в настоящий момент самые серьезные угрозы безопасности НАТО и пиренейского королевства исходят с восточного фланга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в опубликованном в воскресенье интервью газете El País.

Глава МИД напомнил, что саммит НАТО в Мадриде 28-30 июня пройдет на фоне военной операции РФ в Украине. "И Испания признает, что в настоящее время самые большие угрозы безопасности НАТО, а значит безопасности Испании и испанцев, исходят с восточного фланга, - считает он. - Но есть и угрозы с южного фланга, которые признают остальные союзники".

"Ужин министров иностранных дел 29 июня будет сосредоточен на южном фланге, на одной из сессий глав государств и правительств обсудят ситуацию у южных соседей, - подчеркнул глава МИД. - И я уверен, что в стратегической концепции (НАТО) эти угрозы будут учтены". По утверждению Альбареса, "все чаще (исходящие) с юга угрозы являются российскими угрозами с юга".

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Версия на азербайджанском языке İspaniya XİN: “NATO təhlükəsizliyinə ciddi təhdidlər şərq cinahdan gəlir”

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