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В Мексике задержаны боевики наркокартеля с арсеналом оружия

В Мексике задержаны боевики наркокартеля с арсеналом оружия Мексиканские военные поймали трех членов боевого крыла наркокартеля "Новое поколение Халиско" после нападения на группу силовиков в штате Наярит на западе страны
Другие страны
22 марта 2021 г. 01:33
В Мексике задержаны боевики наркокартеля с арсеналом оружия

Мексиканские военные поймали трех членов боевого крыла наркокартеля "Новое поколение Халиско" после нападения на группу силовиков в штате Наярит на западе страны.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

В ходе обыска у задержанных изъяли гранатомет РПГ-7 и несколько выстрелов к нему, ручные гранаты производства США, несколько пулеметов и две штурмовые винтовки, которые используются подразделениями сил специальных операций ВС США. Один из взятых под стражу уже признался в том, что работает на организованное преступное сообщество (ОПС) в качестве наемного убийцы.

Наркокартель "Новое поколение Халиско", заявивший о себе примерно в 2010 году, к настоящему времени стал одним из самых могущественных ОПС Мексики.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada hərbçilər narkokartel üzvlərini silah arsenalı ilə yaxaladı

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