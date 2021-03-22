В Мексике задержаны боевики наркокартеля с арсеналом оружия

Мексиканские военные поймали трех членов боевого крыла наркокартеля "Новое поколение Халиско" после нападения на группу силовиков в штате Наярит на западе страны

Мексиканские военные поймали трех членов боевого крыла наркокартеля "Новое поколение Халиско" после нападения на группу силовиков в штате Наярит на западе страны.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Noticias MVS .

В ходе обыска у задержанных изъяли гранатомет РПГ-7 и несколько выстрелов к нему, ручные гранаты производства США, несколько пулеметов и две штурмовые винтовки, которые используются подразделениями сил специальных операций ВС США. Один из взятых под стражу уже признался в том, что работает на организованное преступное сообщество (ОПС) в качестве наемного убийцы.

Наркокартель "Новое поколение Халиско", заявивший о себе примерно в 2010 году, к настоящему времени стал одним из самых могущественных ОПС Мексики.