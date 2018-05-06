В Мексике в кузове машины нашли тела девяти человек

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Девять трупов обнаружены в субботу в кузове грузовика рядом с мексиканским городом Чильпансинго.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает генеральная прокуратура штата Герреро.
По данным ведомства, хозяин машины находится в числе убитых, которые, как считает следствие, занимались торговлей различными товарами незаконного происхождения с использованием данного автомобиля.
Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели людей, которые могли быть ранее похищены в городе Тикстла неизвестными.
Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике
News DepartmentАвтор новости
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