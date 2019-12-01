В Мексике в ходе столкновений полицейских с боевиками наркокартеля убиты 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в субботу в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами преступного сообщества "Картель северо-востока" в штате Коауила на севере Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на губернатора региона Мигеля Солиса.

По его словам, были убиты 10 предполагаемых боевиков наркокартеля и четыре стража порядка, еще шестеро полицейских получили ранения. Бой произошел в муниципалитете Вилья-Унион. Преступники использовали автоматическое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Точное количество членов наркокартеля, участвовавших в нападении на полицейских, пока остается неизвестным.