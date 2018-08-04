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    В Мексике неизвестные убили 11 человек в жилом доме - ВИДЕО

    В числе погибших восемь мужчин и трое женщин

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа группа вооружённых людей убили 11 человек в жилом доме.

    Как передает Report со ссылкой на Milenio, об этом сообщает генпрокуратура штата.

    По информации, в числе погибших восемь мужчин и трое женщин.

    На телах, некоторые из которых были связаны, обнаружили следы пыток.

    Отмечается, что нападение может быть связано с конфликтом между двумя местными преступными группировками.

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