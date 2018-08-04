В Мексике неизвестные убили 11 человек в жилом доме - ВИДЕО

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа группа вооружённых людей убили 11 человек в жилом доме.

Как передает Report со ссылкой на Milenio, об этом сообщает генпрокуратура штата.

По информации, в числе погибших восемь мужчин и трое женщин.

На телах, некоторые из которых были связаны, обнаружили следы пыток.

Отмечается, что нападение может быть связано с конфликтом между двумя местными преступными группировками.