​В Мекке 1,5 тыс. паломников эвакуированы из гостиницы из-за пожара

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 1,5 тыс. паломников, приехавших для совершения обрядов хаджа в Саудовскую Аравию, были эвакуированы из гостиницы в Мекке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, четверо граждан Йемена пострадали.

Силам гражданской обороны королевства удалось локализовать возгорание в 15-этажном жилом комплексе. По предварительной версии, огонь возник из-за проблем с проводкой в одном из номеров на 11-м этаже гостиницы.