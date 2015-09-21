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    ​В Мекке 1,5 тыс. паломников эвакуированы из гостиницы из-за пожара

    Силам гражданской обороны королевства удалось локализовать возгорание в 15-этажном жилом комплексе

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 1,5 тыс. паломников, приехавших для совершения обрядов хаджа в Саудовскую Аравию, были эвакуированы из гостиницы в Мекке. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, четверо граждан Йемена пострадали.

    Силам гражданской обороны королевства удалось локализовать возгорание в 15-этажном жилом комплексе. По предварительной версии, огонь возник из-за проблем с проводкой в одном из номеров на 11-м этаже гостиницы. 

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