В Марокко ликвидировали террористическую ячейку, связанную с ИГ

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Марокканские силы безопасности в субботу обезвредили экстремистскую ячейку из 11 боевиков, террористической организации ИГ.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство MAP со ссылкой на МВД Марокко.

Операция по обезвреживанию ячейки закончилась арестом ее лидера в городе Фес на северо-западе страны, где также был захвачен склад оружия и боеприпасов террористов. На складе полиция обнаружила слезоточивый газ и большой запас подозрительных жидкостей и химических веществ, которые могут использоваться для создания взрывчатки, говорится в заявлении министерства.