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В Лондоне задержаны 13 протестующих из-за смерти афроамериканца

В Лондоне задержаны 13 протестующих из-за смерти афроамериканца

Тринадцать человек были задержаны в британской столице по итогам акций протеста, прошедших в Лондоне в среду из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США. 

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Всего в среду на улицы Лондона вышли тысячи человек, которые устроили акции протеста в Гайд-парке, на площади перед парламентом и перед канцелярией премьер-министра на Даунинг-стрит. В последнем случае акция протеста переросла в потасовку с полицией. Телеканал Sky News разместил на своем сайте видео и фото, на которых видно, как демонстранты чем-то забрасывают стражей порядка, охраняющих вход в резиденцию главы правительства, а один из протестующих вступает в драку с полицейским.

25 мая полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании Флойда использовали жесткий удушающий прием, после чего он умер. Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста в США, которые нередко сопровождаются погромами и столкновениями со стражами порядка.

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