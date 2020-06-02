Стала известна причина смерти афроамериканца, подвергшегося полицейскому насилию

Джордж Флойд https://report.az/storage/news/bb507fd94776ec216098f71264e5071b/1f5651a5-b38c-43cf-9f4d-2e11dc5080ec_292.jpg

Афроамериканец Джордж Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) приемами.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, в организме Флойда обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин, говорится в отчете о вскрытии, опубликованном в понедельник на сайте Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота).

Судмедэксперты сочли, что 46-летний афроамериканец был убит. Причиной смерти назван "кардиопульмонарный шок, усугубленный (способами) усмирения, примененными органами правопорядка, и давлением на шею".

Авторы отчета также обнаружили у Флойда артериосклеротическую болезнь и гипертензивную болезнь сердца, а также следы интоксикации фентанилом и недавнего использования метамфетамина. Судмедэксперты уточнили, что вывод о насильственном характере смерти Флойда является нейтральной формулировкой, которая не отражает чью-либо виновность или преднамеренность действий.

Независимые специалисты, которые были наняты семьей Флойда, установили, что афроамериканец умер из-за удушения. Об этом на пресс-конференции 1 июня заявил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп, его слова привел телеканал CNN.