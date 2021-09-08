В Ливии задержан один из главарей ИГИЛ

В Ливии задержан один из главарей террористической организации ИГИЛ Мубарак аль-Харми.

В Ливии задержан один из главарей террористической организации ИГИЛ Мубарак аль-Харми.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится на странице подразделения по борьбе с терроризмом - Центра совместных операций при правительстве Ливии в социальных сетях.

Харми был задержан вместе с двумя членами организации в городе Бени Валид на западе Ливии в результате спецоперации.

Задержанный считается значительной фигурой в сети террористической организации в Северной Африке. Операция по его задержанию проводилась в координации с Генпрокуратурой Ливии.

Премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейба в своей публикации в социальных сетях назвал задержание Харми «большим успехом».

«Задержание одного из главарей ИГИЛ Мубарака аль-Харми является большим успехом Центра совместных операций и наших отважных силовиков. Борьба с терроризмом продолжится во всех уголках нашей страны», - написал Дибейба.