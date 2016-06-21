 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших при взрыве на оружейном складе в Ливии возросло до 29 -ОБНОВЛЕНО

    Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно

    Баку. 21 Июня. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве на складе боеприпасов в городе Гарабулли на западе Ливии возросло до 29, десятки ранены.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя службы безопасности и медицинский источник.

    "По меньшей мере 29 человек погибли, и десятки ранены в результате взрыва", — цитирует агентство медицинский источник.

    ***21:36

    По меньшей мере 20 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате взрыва в магазине с боеприпасами в городе Гарабулли на западе Ливии.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель местной власти Мохамед Ассайед.

    "Число убитых и раненых растет, и мы усердно стараемся отправить их в ближайшие больницы", — сказал он.

    Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi