Число погибших при взрыве на оружейном складе в Ливии возросло до 29 -ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 Июня. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве на складе боеприпасов в городе Гарабулли на западе Ливии возросло до 29, десятки ранены.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя службы безопасности и медицинский источник.

"По меньшей мере 29 человек погибли, и десятки ранены в результате взрыва", — цитирует агентство медицинский источник.

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По меньшей мере 20 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате взрыва в магазине с боеприпасами в городе Гарабулли на западе Ливии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель местной власти Мохамед Ассайед.

"Число убитых и раненых растет, и мы усердно стараемся отправить их в ближайшие больницы", — сказал он.

Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно.