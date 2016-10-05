​В Ливии при обстреле погибли три мирных жителя, еще 12 ранены

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три мирных жителя погибли, еще 12 ранены в результате минометного обстрела в жилом районе ливийского города Бенгази.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя больницы.

Представитель лояльного генералу Халифу Хафтару спецназа Фадель аль-Хасси (Fadel al-Hassi) заявил, что минометный обстрел производился с позиции, занятой "террористическими группировками", но не предоставил дополнительной информации.

Армия под командованием генерала Халифы Хафтара базируется на востоке страны и является союзником не признающего власти в Триполи парламента Ливии.

В Ливии 31 марта приступило к работе новое правительство национального согласия страны во главе с премьером Файезом ас-Сараджем. Правительство надеется восстановить целостность страны, которая с момента свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи находилась на грани распада. Отдельные районы Ливии до сих пор захвачены боевиками, связанными с террористической группировкой ИГИЛ.