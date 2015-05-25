​В Ливии ограбили посла и консула Украины в этой стране

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Посол Украины в Ливии и украинский консул в этой стране были ограблены неизвестными лицами, когда они направлялись из столицы страны - Триполи в населенный пункт Рас-Агадир на границе с Тунисом.

Как передает Report, об этом сообщили арабские СМИ.

Согласно заявлению представителей вооруженной группировки "Рассвет Ливии", которая в настоящее время контролирует Триполи, "преступные банды" атаковали кортеж посла Украины в Ливии в районе Эль-Майа на дороге, ведущей из столицы в пункт Рас-Агадир, расположенный на ливийско-тунисской границе".

Информационный центр "Рассвета Ливии" пояснил, что, по его данным, "по дороге в Тунис украинского посла сопровождал консул Украины".

Во время нападения на дипломатический кортеж "преступные банды" забрали у украинских представителей автомобиль, мобильные телефоны, а также "печати, принадлежащие посольству и консульству Украины". Через некоторое время бандиты "отпустили задержанных".

Инфоцентр "Рассвета Ливии" не сообщил, в какую сторону направились украинские дипломаты после нападения.