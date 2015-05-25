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    ​В Ливии ограбили посла и консула Украины в этой стране

    Преступники отобрали у дипломатов автомобиль, мобильные телефоны, а также печати посольства и консульства

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Посол Украины в Ливии и украинский консул в этой стране были ограблены неизвестными лицами, когда они направлялись из столицы страны - Триполи в населенный пункт Рас-Агадир на границе с Тунисом.

    Как передает Report, об этом сообщили арабские СМИ.

    Согласно заявлению представителей вооруженной группировки "Рассвет Ливии", которая в настоящее время контролирует Триполи, "преступные банды" атаковали кортеж посла Украины в Ливии в районе Эль-Майа на дороге, ведущей из столицы в пункт Рас-Агадир, расположенный на ливийско-тунисской границе".

    Информационный центр "Рассвета Ливии" пояснил, что, по его данным, "по дороге в Тунис украинского посла сопровождал консул Украины".

    Во время нападения на дипломатический кортеж "преступные банды" забрали у украинских представителей автомобиль, мобильные телефоны, а также "печати, принадлежащие посольству и консульству Украины". Через некоторое время бандиты "отпустили задержанных".

    Инфоцентр "Рассвета Ливии" не сообщил, в какую сторону направились украинские дипломаты после нападения.

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