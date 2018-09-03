В Ливии более 400 заключенных сбежали из тюрем на фоне боестолкновений

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 400 заключенных сбежали из тюрем на фоне столкновений в ливийском городе Триполи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении службы судебной полиции Триполи.

"Бунт и возмущение в рядах заключенных исправительной и реабилитационной организации Айн Зара (в пригороде Триполи - ред.) из-за доносящихся до них звуков выстрелов в результате происходящих около организации в районе Айн Зара столкновений привели к побегу около 400 заключенных, которые смогли сорвать двери и выйти из здания", - отмечается в заявлении.

Отметим, что ранее заседающее в Триполи правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в столице и ее окрестностях из-за непрекращающихся боестолкновений.