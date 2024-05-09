Пентагон: КНР разрабатывает межконтинентальные ракеты

Китай, по всей видимости, занимается разработками межконтинентальных ракетных систем с неядерным оснащением, которые могут долететь до любой точки на территории Соединенных Штатов.

Китай, по всей видимости, занимается разработками межконтинентальных ракетных систем с неядерным оснащением, которые могут долететь до любой точки на территории Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Грегори Гийо.

"В ежегодном докладе Министерства обороны США Конгрессу о военных разработках КНР говорится, что КНР, вероятно, также изучает возможность создания межконтинентальных ракетных систем с неядерным оснащением, которые позволят Пекину наносить удары по целям на Аляске и континентальной части США без преодоления ядерного порога. Такие системы, если они будут введены в строй, еще больше подорвут стратегическую стабильность, затруднив нашу способность идентифицировать подлетающую ракету и усложнив процесс принятия решений о надлежащем ответе", - говорится в тексте вступительного слова генерала, которое было подготовлено к его участию в слушаниях в Конгрессе.

Гийо, который одновременно занимает пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, выступил в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

По его словам, Китай также разрабатывает ракеты, которые частично используют околоземную орбиту, а затем продолжают полет в воздушном пространстве. Как подчеркнул генерал, такие системы "призваны бросить вызов [американским] радиолокационным станциям дальнего обнаружения и перехватчикам баллистических ракет".