Пентагон: КНР разрабатывает межконтинентальные ракеты

Китай, по всей видимости, занимается разработками межконтинентальных ракетных систем с неядерным оснащением, которые могут долететь до любой точки на территории Соединенных Штатов.
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"В ежегодном докладе Министерства обороны США Конгрессу о военных разработках КНР говорится, что КНР, вероятно, также изучает возможность создания межконтинентальных ракетных систем с неядерным оснащением, которые позволят Пекину наносить удары по целям на Аляске и континентальной части США без преодоления ядерного порога. Такие системы, если они будут введены в строй, еще больше подорвут стратегическую стабильность, затруднив нашу способность идентифицировать подлетающую ракету и усложнив процесс принятия решений о надлежащем ответе", - говорится в тексте вступительного слова генерала, которое было подготовлено к его участию в слушаниях в Конгрессе.
Гийо, который одновременно занимает пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, выступил в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.
По его словам, Китай также разрабатывает ракеты, которые частично используют околоземную орбиту, а затем продолжают полет в воздушном пространстве. Как подчеркнул генерал, такие системы "призваны бросить вызов [американским] радиолокационным станциям дальнего обнаружения и перехватчикам баллистических ракет".