Байден признал, что накануне вторжения в Ираке не было ядерного оружия

США ошибались, утверждая, что у Ирака было ядерное оружие.

США ошибались, утверждая, что у Ирака было ядерное оружие.

Как передает Report , такое мнение выразил действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью CNN.

"На мой взгляд, было бессмысленно думать, что у Ирака было ядерное оружие", — сказал Байден, рассказывая о своем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Байден отметил, что США, на его взгляд, совершили несколько политических ошибок. Кроме Ирака он упомянул Афганистан, пытаться объединить который "было бессмысленно".

Подозрение в наличии у Ирака оружия массового поражения стало формальным поводом для вторжения в Ирак международной коалиции США и их стран-союзников в 2003 году. Война привела к свержению режима Саддама Хуссейна и длительной дестабилизации региона. Операция не была одобрена ООН и вызвала недовольство в международном сообществе. Оружие массового поражения найдено не было.

Присутствие сил Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане продолжалось с 2001 по 2021 годы.