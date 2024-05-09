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В Северной Македонии впервые женщина-кандидат побеждает на президентских выборах

В Северной Македонии впервые женщина-кандидат побеждает на президентских выборах Кандидат от ведущей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова набрала 65,14% голосов после обработки 99,75% бюллетеней
Другие страны
9 мая 2024 г. 06:54
В Северной Македонии впервые женщина-кандидат побеждает на президентских выборах

Кандидат от ведущей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова набрала 65,14% голосов после обработки 99,75% бюллетеней, поданных во втором туре президентских выборов, состоявшихся 8 мая в Северной Македонии.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии (ГИК) страны, за действующего президента Стево Пендаровски, которого поддерживает Социал-демократический союз Македонии (СДСМ), проголосовали 29,25% избирателей.

Гордана Сильяновска-Давкова уже провела пресс-конференцию, на которой поблагодарила избирателей за поддержку и объявила, что "с этого момента" будет действовать "как президент всех граждан республики".

Напомним, что оппозиция также лидирует в парламентских выборах в Северной Македонии.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Makedoniyada ilk dəfə qadın prezident seçilib

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