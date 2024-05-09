О нас

Байден: Вашингтон прекратит поставки оружия Тель-Авиву, если ЦАХАЛ войдет в Рафах

Байден: Вашингтон прекратит поставки оружия Тель-Авиву, если ЦАХАЛ войдет в Рафах США прекратят поставлять оружие Израилю, если израильские военные начнут операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.
Другие страны
9 мая 2024 г. 02:50
Байден: Вашингтон прекратит поставки оружия Тель-Авиву, если ЦАХАЛ войдет в Рафах

США прекратят поставлять оружие Израилю, если израильские военные начнут операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

"Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах - они еще не вошли в Рафах, - если они войдут в Рафах, то я не буду поставлять оружие. Мы собираемся и дальше обеспечивать безопасность Израиля с точки зрения противоракетной системы "Железный купол". Но мы не собираемся поставлять оружие и артиллерийские снаряды", - отметил он.

Байден также добавил, что, по его мнению, Израиль еще не перешел красную черту в конфликте в секторе Газа и не начал операцию в Рафахе.

Телеканал отмечает, что подобные заявления президента США являются "поворотным моментом" в конфликте в Газе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bayden İsrailə xəbərdarlıq edib: Qoşunlar Rəfaha daxil olarsa, silah tədarükü dayandırılacaq

Экслюзивные новости

Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi