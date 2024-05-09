Байден: Вашингтон прекратит поставки оружия Тель-Авиву, если ЦАХАЛ войдет в Рафах

США прекратят поставлять оружие Израилю, если израильские военные начнут операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

США прекратят поставлять оружие Израилю, если израильские военные начнут операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

"Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах - они еще не вошли в Рафах, - если они войдут в Рафах, то я не буду поставлять оружие. Мы собираемся и дальше обеспечивать безопасность Израиля с точки зрения противоракетной системы "Железный купол". Но мы не собираемся поставлять оружие и артиллерийские снаряды", - отметил он.

Байден также добавил, что, по его мнению, Израиль еще не перешел красную черту в конфликте в секторе Газа и не начал операцию в Рафахе.

Телеканал отмечает, что подобные заявления президента США являются "поворотным моментом" в конфликте в Газе.