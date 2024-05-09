На парламентских выборах в Северной Македонии лидирует оппозиция

Коалиция "Твоя Македония" под руководством крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) набрала 43,09% голосов после обработки 95,20% бюллетене

Коалиция "Твоя Македония" под руководством крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) набрала 43,09% голосов после обработки 95,20% бюллетеней на парламентских выборах, состоявшихся 8 мая в Северной Македонии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит избирком страны.

Второе место занимает политобъединение "За европейское будущее" во главе с "Социал-демократическим союзом Македонии" (15,20%), третье - "Европейский фронт" под руководством Демократического союза за интеграцию (14,01%), на четвертом месте - Албанская оппозиционная коалиция "Вреди" (10,91%). Партия "Левица" набирает 6,78% голосов, движение "ЗНАМ" - 5,32%. За кандидатов от других партий проголосовало менее 1% избирателей.

В ходе пресс-конференции генеральный секретарь ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски заявил, что народ с помощью голосования победил преступность и коррупцию в стране.

"Мы не разочаруем вас, результаты будут продемонстрированы в течение первых 100 дней работы правительства", - передает слова лидера ВМРО-ДПМНЕ Македонское радио-телевидение.