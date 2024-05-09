Президент Чехии: Киев в июне может получить 180 тыс. артcнарядов

В июне в Украину могут поставить 180 тыс. снарядов к артиллерийским орудиям.

В июне в Украину могут поставить 180 тыс. снарядов к артиллерийским орудиям.

Как сообщает Report со ссылкой на германский новостной портал Tagesschau, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

По его словам, скоро наступит момент, когда ресурсы, которыми располагает Киев, подойдут к концу. Поэтому Западу необходимо всеми силами поддерживать Украину. Поэтому Чехия выдвинула предложение о закупке на средства западных стран большого количества артиллерийских снарядов для Киева.

Павел, сославшись на премьер-министра страны Петра Фиалу, предположил, что уже в июне в Украину поступит партия из 180 тыс. артиллерийских снарядов.

Президент Чехии отметил, что уже заключены контракты на новые партии снарядов для Киева.