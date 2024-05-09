В Южной Корее намерены создать министерство по делам рождаемости на фоне демографического кризиса

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал ситуацию с рождаемостью национальным кризисом и заявил о планах создания министерства, посвященного этой проблеме.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал ситуацию с рождаемостью национальным кризисом и заявил о планах создания министерства, посвященного этой проблеме.

Как передает Report , его слова приводит агентство Yonhap.

"Чтобы преодолеть низкую рождаемость, проблему которой можно назвать чрезвычайной ситуацией национального уровня, мы полностью мобилизуем государственный потенциал", - сказал он.

Согласно предварительным планам, ведомство будет названо министерством планирования политики в отношении низкой рождаемости. Его глава будет также занимать должность заместителя премьер-министра по социальным вопросам. Южнокорейский лидер призвал Национальное собрание, в котором большинство контролирует оппозиция, сотрудничать в вопросе изменения соответствующих норм.

Суммарный коэффициент рождаемости - среднее число рождений на женщину за ее жизнь - в Республике Корея в четвертом квартале 2023 года составил 0,65. Это наименьший показатель для страны и мира. Для естественного воспроизводства населения нужен коэффициент 2,1.