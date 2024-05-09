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В Южной Корее намерены создать министерство по делам рождаемости на фоне демографического кризиса

В Южной Корее намерены создать министерство по делам рождаемости на фоне демографического кризиса Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал ситуацию с рождаемостью национальным кризисом и заявил о планах создания министерства, посвященного этой проблеме.
Другие страны
9 мая 2024 г. 08:04
В Южной Корее намерены создать министерство по делам рождаемости на фоне демографического кризиса

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал ситуацию с рождаемостью национальным кризисом и заявил о планах создания министерства, посвященного этой проблеме.

Как передает Report, его слова приводит агентство Yonhap.

"Чтобы преодолеть низкую рождаемость, проблему которой можно назвать чрезвычайной ситуацией национального уровня, мы полностью мобилизуем государственный потенциал", - сказал он.

Согласно предварительным планам, ведомство будет названо министерством планирования политики в отношении низкой рождаемости. Его глава будет также занимать должность заместителя премьер-министра по социальным вопросам. Южнокорейский лидер призвал Национальное собрание, в котором большинство контролирует оппозиция, сотрудничать в вопросе изменения соответствующих норм.

Суммарный коэффициент рождаемости - среднее число рождений на женщину за ее жизнь - в Республике Корея в четвертом квартале 2023 года составил 0,65. Это наименьший показатель для страны и мира. Для естественного воспроизводства населения нужен коэффициент 2,1.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya demoqrafik böhran fonunda doğum məsələləri üzrə nazirlik yaratmaq niyyətindədir

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