В США хотят отправлять в Сектор Газа студентов-участников антиизраильских протестов

Конгрессмены от Республиканской партии внесли в Палату представителей законопроект, предусматривающий отправку в Сектор Газа лиц, нарушивших закон на территории студенческого городка.

Конгрессмены от Республиканской партии внесли в Палату представителей законопроект, предусматривающий отправку в Сектор Газа лиц, нарушивших закон на территории студенческого городка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Fox News.

Законопроект 8 мая представили республиканец от штата Теннесси Энди Оглес, вместе с конгрессменами Рэнди Вебером и Джеффом Дунканом в ответ на антиизраильские демонстрации, которые продолжаются в студенческих городках по всей стране.

Осужденные будут вынуждены отбывать минимум шестимесячное наказание в виде общественных работ в Секторе Газа, где Израиль проводит военную кампанию по ликвидации ХАМАСа и спасению остальных израильтян, которых террористы захватили в заложники в октябре.

По словам автора законопроекта Энди Огласа, студенты покинули занятия, чтобы преследовать других студентов и срывать общеуниверситетские мероприятия, в частности церемонии начала обучения в университетах по всей стране. Он считает, что эту практику необходимо прекратить.

"Вот почему я ввел закон, согласно которому любое лицо, осужденное за незаконную деятельность на территории кампуса американского университета с 7 октября 2023 года, будет отправлено в Газу для отбывания не менее шестимесячных общественных работ", - сказал Оглес.

Конгресмен Вебер добавил: "Если вы поддерживаете террористическую организацию и участвуете в незаконной деятельности в кампусах, вы должны почувствовать вкус собственных лекарств. Я уверен, что эти сторонники ХАМАСа не продержатся и дня, но давайте дадим им такую возможность".

Однако в Fox News предполагают, что законопроект, скорее всего, будет иметь неопределенные шансы в Палате представителей, где республиканцы имеют только одно место. И даже если он пройдет, контролируемый демократами Сенат почти наверняка его проигнорирует.

Отметим, что 30 апреля студенты-сторонники Палестины, организовали на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке акцию протеста против войны в Секторе Газа. В частности, они захватили учебный корпус Гамильтон-Холл. Студенты разбили окна, заблокировали входы и выходы и скандировали пропалестинские лозунги.

Впоследствии правоохранители освободили корпус от демонстрантов, были задержаны десятки студентов.