В Литве намерены платить нелегальным мигрантам за возвращение на родину

Литовские власти готовы предложить нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в республику через Беларусь, выплаты за возвращение домой.

Литовские власти готовы предложить нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в республику через Беларусь, выплаты за возвращение домой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире радио LRT сообщил руководитель местного бюро Международной организации по миграции (МОМ) Эйтвидас Бингялис.

"Конкретный размер возможных выплат пока не установлен. В любом случае эти деньги не выдаются наличными", - уточнил он.

Как пояснил Бингялис, согласно установкам МОМ, средства выделяются в качестве компенсации расходов по реинтеграции в стране, откуда мигрант выехал. "Это могут быть компенсации за аренду жилья, обучение профессии, финансовая поддержка начинаний в сфере предпринимательства", - добавил руководитель бюро.

Как правило, намеревающиеся незаконно пробраться в ЕС платят организаторам незаконного трафика до 10 тыс евро. Для этого приходится продавать жилье, и людям потом некуда возвращаться.