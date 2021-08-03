В Литве намерены платить нелегальным мигрантам за возвращение на родину

Литовские власти готовы предложить нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в республику через Беларусь, выплаты за возвращение домой.
"Конкретный размер возможных выплат пока не установлен. В любом случае эти деньги не выдаются наличными", - уточнил он.
Как пояснил Бингялис, согласно установкам МОМ, средства выделяются в качестве компенсации расходов по реинтеграции в стране, откуда мигрант выехал. "Это могут быть компенсации за аренду жилья, обучение профессии, финансовая поддержка начинаний в сфере предпринимательства", - добавил руководитель бюро.
Как правило, намеревающиеся незаконно пробраться в ЕС платят организаторам незаконного трафика до 10 тыс евро. Для этого приходится продавать жилье, и людям потом некуда возвращаться.