В Кыргызстане возобновлены поисковые работы на месте крушения Boeing

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ МЧС Кыргызстана возобновило поисково-спасательные работы на месте крушения под Бишкеком грузового самолета Boeing. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В поисково-спасательных работах задействованы около 50 человек, а также спецтехника.

Ожидается, сегодня во второй половине дня в Кыргызстан прибудут эксперты Межгосударственного авиационного комитета, которым будут переданы обнаруженные на месте катастрофы черные ящики для проведения их расшифровки.

Напомним, грузовой самолет турецкой авиакомпании "ACT Airlines", выполнявший рейс из Гонконга, вчера утром при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Кыргызстана из-за сложных погодных условий рухнул на дома в дачном поселке Дача-Суу. Погибли по меньшей мере 37 человек. Самолет не долетел до аэропорта 2 км.

На данный момент опознаны тела 37 человек, в том числе четырех пилотов разбившегося лайнера.