 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В КНДР скончался разработчик ядерной программы

    Причиной его смерти стала цитопения - дефицит одного или нескольких видов клеток крови

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В КНДР умер академик и профессор Чжу Гю Чхан, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

    Ученый был бывшим главой северокорейского министерства обороны и отвечал за разработку ядерного оружия и ракет.

    Причиной его смерти стала цитопения - дефицит одного или нескольких видов клеток крови. 

    Отмечается, что принимал активное участие в разработке двух ракет дальнего радиуса действия "Ынха-3", запущенных в 2012 году. За участие в ядерной программе КНДР ученый в 2013 году попал в санкционный список США. В 2015 году он вышел на пенсию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi