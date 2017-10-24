В Китае стюардесса выпала из самолета

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Стюардесса китайской авиакомпании China Eastern выпала из лайнера при попытке закрыть дверь, сообщает Report со ссылкой на South China Morning Post.
Инцидент произошел в аэропорту города Шэньчжэнь 23 октября. Бортпроводницу, упавшую с высоты трех метров, заметили работники техслужб, которые завершали подготовку самолета к вылету. Девушка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали переломы и ушибы.
Как подчеркивает издание, стюардесса пыталась закрыть дверь с нарушением правил, в соответствии с которыми при этом должны присутствовать два члена экипажа.
News DepartmentАвтор новости
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