В Китае произошло землетрясение, есть погибший и раненные - ОБНОВЛЕНО - 2

Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая выросло до 53-х.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщило Центральное телевидение Китая, число пострадавших в результате землетрясения в уезде Вэйюань (юго-западная китайская провинция Сычуань) возросло до 53 человек. По этим данным, 14 человек уже получили всю необходимую медицинскую помощь и покинули медучреждения. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, жизни остальных ничего не угрожает. Среди погибших по-прежнему числится один человек.

В операции по ликвидации последствий удара стихии задействованы 4,8 тыс. человек. Спасатели эвакуировали из опасных районов 823 жителей. В общей сложности разрушены 86 домов, серьезные и легкие повреждения получили соответственно 194 и 2,1 тыс. зданий.

***06:44

По последним данным, в результате землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань пострадали 28 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местного пожарного управления в Weibo.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

***04:29

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье в провинции Сычуань.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 06:42 (02:42 по бакинскому времени) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр стихии находился на глубине 10 км.

Центр сообщает об обрушении одного здания и одном пострадавшем.