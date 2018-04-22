В Китае число жертв столкновения "драконовых" лодок достигло 17 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв столкновения двух "драконовых" лодок на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая увеличилось до 17.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

***18:30

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв столкновения двух "драконовых" лодок на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая выросло до 11, ещё шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщают власти округа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в субботу в 13.40 по местному времени (9.40 по бакинскому времени), когда две лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям, которые обычно проходят в день Праздника лета, когда лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в красочных мероприятиях на воде.

После столкновения лодки перевернулись, 57 человек оказались в воде, 40 человек удалось спасти, некоторые из них сами успешно добрались до берега вплавь.