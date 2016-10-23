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    В Киргизии 14 военнослужащих задержаны по подозрению в незаконной продаже оружия

    Задержанные являются военнослужащими и сотрудниками МВД

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Киргизии более десяти силовиков задержаны по подозрению в незаконной продаже оружия, которое использовалось при покушении на сотрудника Генеральной прокуратуры и во время теракта у здания китайского посольства в Бишкеке минувшим летом.

    Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах Киргизии.

    "Информация о силовиках, занимающихся незаконной продажей оружия членам преступной группировки появилась во время проведения оперативно-следственных мероприятий по делу покушения на прокурора текущим летом", - сказал собеседник агентства.

    По его словам, задержанные являются военнослужащими и сотрудниками МВД, их подозревают в продаже оружия со складов Госпогранслужбы.

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