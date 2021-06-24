В Кении при аварии вертолета погибли 10 военнослужащих

По меньшей мере 10 военнослужащих Кении погибли в четверг при жесткой посадке вертолета национальных ВВС на юге страны.

По меньшей мере 10 военнослужащих Кении погибли в четверг при жесткой посадке вертолета национальных ВВС на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила кенийская газета Daily Nation со ссылкой на официального представителя Сил обороны Зиппору Киоко.

По ее словам, вертолет Ми-171E потерпел аварию в округе Каджиадо вблизи города Нгонг, погибли 10 военнослужащих, еще 13 получили ранения. Киоко подчеркнула, что всем пострадавшим оказывается помощь в столичном госпитале.

Издание указывает, что вертолет был задействован в проходящих к югу от Найроби учениях.