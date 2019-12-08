В Кении обрушилось здание, есть погибшие - ВИДЕО

Спасательным бригадам через два дня после обрушения шестиэтажного здания в Кении удалось достать из-под завалов двух человек.
Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Citizen TV.
Инцидент произошел утром в пятницу около 9.00 по местному времени в округе Эмбакаси в Найроби. По предварительным данным, обрушение произошло из-за дефектов конструкции здания. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Всего с начала операции спасено 35 человек.
Как отмечает телеканал, по последним данным, число погибших достигло семи человек. По данным местного отделения Красного Креста, пропавшими без вести считаются 11 человек.
News DepartmentАвтор новости