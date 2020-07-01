В Казахстане введут карантин на 14 дней

Кабинет министров Казахстана представил план введения карантина из-за коронавируса с 5 июля сроком на 14 дней с возможностью дальнейшего продления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания межведомственной комиссии министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал он на своей странице в Twitter.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели ряд дополнительных ограничений.

На данный момент в стране подтверждены 41 065 случаев инфицирования коронавирусом, 13 614 пациентов выздоровели, 188 человек умерли.