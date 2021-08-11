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В Казахстане приступили к вакцинации студентов от коронавируса

В Казахстане приступили к вакцинации студентов от коронавируса Министерство здравоохранения Казахстана завершает вакцинацию от коронавируса педагогов школ и приступает к прививочной кампании в отношении студентов старше 18 лет.
Другие страны
11 августа 2021 г. 10:35
В Казахстане приступили к вакцинации студентов от коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана завершает вакцинацию от коронавируса педагогов школ и приступает к прививочной кампании в отношении студентов старше 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на заседании правительства министр здравоохранения республики Алексей Цой.

"Завершается вакцинация педагогов и персонала школ. Начата вакцинация студентов в возрасте 18 лет и старше. Переход на традиционный формат обучения в школах возможен при стопроцентной вакцинации педагогов и персонала за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших в течение последних трех месяцев", - сказал он.

Глава ведомства также считает целесообразным при входе в учебные заведения использовать мобильное приложение Ashyq, которое предназначено для контроля и анализа сведений об эпидемической ситуации в стране. В свою очередь, премьер-министр республики Аскар Мамин заявил, что обучение в новом учебном году начнется в традиционном формате с соблюдением санитарно-эпидемических мер.

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Версия на английском языке Kazakhstan begins inoculating students

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