В Казахстане десять военнослужащих пострадали при взрыве на полигоне

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ На учебном полигоне "Казахстан" в Алматинской области произошел взрыв, ранения получили десять военнослужащих, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По данным оборонного ведомства Казахстана, ЧП произошло накануне при подготовке мишенного поля. В результате детонации неустановленного предмета ранения получили десять военнослужащих, им в полевых условиях врачами была оперативно оказана первая медицинская помощь.

В настоящее время состояние здоровья военнослужащих стабильное. По данному факту ведется расследование.