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    В Казахстане десять военнослужащих пострадали при взрыве на полигоне

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ На учебном полигоне "Казахстан" в Алматинской области произошел взрыв, ранения получили десять военнослужащих, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    По данным оборонного ведомства Казахстана, ЧП произошло накануне при подготовке мишенного поля. В результате  детонации неустановленного предмета ранения получили десять военнослужащих,  им  в полевых условиях врачами была оперативно оказана первая медицинская помощь.

    В настоящее время состояние здоровья военнослужащих стабильное. По данному факту ведется расследование.

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