​В Канадском национальном парке лавина накрыла туристов

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В горах канадской провинции Альберта при сходе лавины один человек погиб, еще четверо пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трагедия произошла недалеко от городка Кенмор в национальном парке Банф.

По словам представителя парка Майка Коппанга, в результате схода лавины под завалами оказались пять туристов.

"Один человек погиб, двое получили ранения, еще двое серьезно не пострадали. Они смогли выбраться из под снега самостоятельно и позвать на помощь", - отметил представитель парка.

Для эвакуации тела погибшего и двух пострадавших был задействован вертолет.

Как сообщил Коппанг, ширина лавины была 80 м, глубина снега - более одного метра, а длина схода - около 600 м.