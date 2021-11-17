Не менее семи человек погибли в результате второго взрыва в Кабуле

По меньшей мере семь человек погибли в результате второго взрыва, прогремевшего сегодня в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
По предварительной информации, в районе Дехбори в западной части столицы Афганистана был подорван пассажирский микроавтобус.
Менее часа назад подобный инцидент также произошел в районе Даште-Барчи на западе Кабула.
16:20
Взрыв прогремел сегодня в районе Даште-Барчи в западной части Кабула, не менее четырех человек погибли, двое ранены, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
По словам одного из местных жителей, взорвалась магнитная мина, прикрепленная к легковому автомобилю.