Не менее семи человек погибли в результате второго взрыва в Кабуле

Взрыв прогремел сегодня в районе Даште-Барчи в западной части Кабула, не менее четырех человек погибли, двое ранены, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По меньшей мере семь человек погибли в результате второго взрыва, прогремевшего сегодня в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, в районе Дехбори в западной части столицы Афганистана был подорван пассажирский микроавтобус.

Менее часа назад подобный инцидент также произошел в районе Даште-Барчи на западе Кабула.

16:20

Взрыв прогремел сегодня в районе Даште-Барчи в западной части Кабула, не менее четырех человек погибли, двое ранены, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По словам одного из местных жителей, взорвалась магнитная мина, прикрепленная к легковому автомобилю.