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Не менее семи человек погибли в результате второго взрыва в Кабуле

Не менее семи человек погибли в результате второго взрыва в Кабуле Взрыв прогремел сегодня в районе Даште-Барчи в западной части Кабула, не менее четырех человек погибли, двое ранены, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
17 ноября 2021 г. 16:25
Не менее семи человек погибли в результате второго взрыва в Кабуле

По меньшей мере семь человек погибли в результате второго взрыва, прогремевшего сегодня в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, в районе Дехбори в западной части столицы Афганистана был подорван пассажирский микроавтобус.

Менее часа назад подобный инцидент также произошел в районе Даште-Барчи на западе Кабула.

16:20

Взрыв прогремел сегодня в районе Даште-Барчи в западной части Кабула, не менее четырех человек погибли, двое ранены, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По словам одного из местных жителей, взорвалась магнитная мина, прикрепленная к легковому автомобилю.

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Версия на азербайджанском языке Kabildə ikinci partlayış törədilib, ölənlər və yaralananlar var

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