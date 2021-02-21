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В Испании задержаны десятки протестующих

В Испании задержаны десятки протестующих В Испании более 30 участников акции в поддержку рэпера Пабло Аселя задержаны во время протестных выступлений.
Другие страны
21 февраля 2021 г. 08:23
В Испании задержаны десятки протестующих

В Испании более 30 участников акции в поддержку рэпера Пабло Аселя задержаны во время протестных выступлений.

Как передает Report, об этом сообщает полиция Каталонии на своей странице в Twitter.

"В общей сложности 34 человека были арестованы за инциденты, связанные с общественными беспорядками и грабежами", - указано в сообщении.

При этом 31 человек был задержан в Барселоне, двое - в Таррагоне, один - в Лериде.

Первые выступления на улицах Испании начались 16 февраля. Участники протестов забрасывали полицейских различными предметами. Акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя, которого обвинили в прославлении терроризма, а также оскорбление монархии и госинститутов. Суд вынес в отношении него решение об аресте сроком на девять месяцев.

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