В Ираке шесть женщин погибли при пожаре в исправительной колонии

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Шесть женщин стали жертвами пожара в исправительном учреждении в столице Ирака Багдаде.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в полиции.

По данным канала, пожар вспыхнул в результате потасовки.

"Шесть женщин погибли в исправительном учреждении для бездомных в районе Азамия в результате актов насилия и пожара в заведении", - сообщил каналу источник.