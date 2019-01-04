В Ираке шесть женщин погибли при пожаре в исправительной колонии

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Шесть женщин стали жертвами пожара в исправительном учреждении в столице Ирака Багдаде.
Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в полиции.
По данным канала, пожар вспыхнул в результате потасовки.
"Шесть женщин погибли в исправительном учреждении для бездомных в районе Азамия в результате актов насилия и пожара в заведении", - сообщил каналу источник.
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