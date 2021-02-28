В Ираке шесть военных погибли при взрыве заминированной машины

Шесть человек были убиты в результате взрыва заминированного автомобиля в одном из населенных пунктов близ административного центра иракской провинции Анбар города Рамади.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иракский новостной портал
По данным представителя местных сил безопасности, взрыв произошел в ходе антитеррористической операции иракских сил при поддержке военизированных отрядов племенного ополчения провинции Анбар. Группа солдат обнаружила автомобиль, оставленный в деревне боевиками террористической группировки "Исламское государство". При ее осмотре раздался мощный взрыв. Среди погибших два солдата регулярной иракской армии и четыре ополченца. Несколько человек получили осколочные ранения.