В Ираке шесть военных погибли при взрыве заминированной машины

Шесть человек были убиты в результате взрыва заминированного автомобиля в одном из населенных пунктов близ административного центра иракской провинции Анбар города Рамади

Шесть человек были убиты в результате взрыва заминированного автомобиля в одном из населенных пунктов близ административного центра иракской провинции Анбар города Рамади.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иракский новостной портал Baghdad Al Youm .

По данным представителя местных сил безопасности, взрыв произошел в ходе антитеррористической операции иракских сил при поддержке военизированных отрядов племенного ополчения провинции Анбар. Группа солдат обнаружила автомобиль, оставленный в деревне боевиками террористической группировки "Исламское государство". При ее осмотре раздался мощный взрыв. Среди погибших два солдата регулярной иракской армии и четыре ополченца. Несколько человек получили осколочные ранения.