В Ираке объявили о начале новой операции в провинции Киркук

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Иракские военные начали сегодня новый этап операции по выдворению боевиков террористической группировки "Исламское государство" из города Эль-Хувейджа в провинции Киркук.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступил главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади.

По его словам, цель операции - освободить от боевиков весь регион к западу от города Киркук - административного центра одноименной провинции.

В наступлении участвуют отряды федеральной полиции, подразделения быстрого реагирования МВД, спецназ, а также ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" и ополчения местных племен. Поддержку с воздуха обеспечивают правительственные ВВС.