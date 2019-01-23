В Индонезии в результате наводнения и оползня погибли шесть человек

https://report.az/storage/news/cbf3b5d7e1ad0ad051d24f69a2f54e62/a5fcdfce-3a64-49a6-9ae4-e3c9ae4d4b93_292.jpg
Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пропали без вести в результате наводнения и схода оползня в индонезийской провинции Южный Сулавеси, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Причиной наводнения и схода оползня стало повышение уровня реки, вызванного проливными дождями. Больше всего пострадал район Гова, где погибли шесть человек.
В результате наводнения были повреждены десятки домов и несколько мостов. Местные власти проводят эвакуацию людей и оказываю помощь пострадавшим.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости