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    В Индонезии в результате наводнения и оползня погибли шесть человек

    Причиной наводнения и схода оползня в Индонезии стало повышение уровня реки, вызванного проливными дождями

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пропали без вести в результате наводнения и схода оползня в индонезийской провинции Южный Сулавеси, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Причиной наводнения и схода оползня стало повышение уровня реки, вызванного проливными дождями. Больше всего пострадал район Гова, где погибли шесть человек.

    В результате наводнения были повреждены десятки домов и несколько мостов. Местные власти проводят эвакуацию людей и оказываю помощь пострадавшим.

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