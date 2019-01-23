В Индонезии в результате наводнения и оползня погибли шесть человек

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пропали без вести в результате наводнения и схода оползня в индонезийской провинции Южный Сулавеси, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Причиной наводнения и схода оползня стало повышение уровня реки, вызванного проливными дождями. Больше всего пострадал район Гова, где погибли шесть человек.

В результате наводнения были повреждены десятки домов и несколько мостов. Местные власти проводят эвакуацию людей и оказываю помощь пострадавшим.