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    ​В Индонезии произошло землетрясение, жители сотен тысяч домов эвакуированы

    На данный момент большинство жителей все еще не вернулись домой, так как есть вероятность, что сильные толчки могут повториться

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 баллов было зафиксировано в 132 км на севере от города Банда-Ачех в северной части острова Суматра в Индонезии, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Землетрясение началось вечером 8 ноября и длилось до утра следующего дня.

    В результате землетрясения жители сотен тысяч домов были эвакуированы.

    На данный момент большинство жителей все еще не вернулись домой, так как есть вероятность, что сильные толчки могут повториться.

    Местные власти заявили, что угрозы цунами не ожидается. Данных о разрушениях или жертвах пока нет.

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