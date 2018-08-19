Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ У берегов острова Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что очаг залегал на глубине 8 км.

Толчки были зафиксированы в районе северного побережья острова в 08:10 по бакинскому времени.

К настоящему моменту данных о погибших или пострадавших в результате произошедшего не поступало.