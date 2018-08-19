 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ У берегов острова Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3. 

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Отмечается, что очаг залегал на глубине 8 км.

    Толчки были зафиксированы в районе северного побережья острова в 08:10 по бакинскому времени. 

    К настоящему моменту данных о погибших или пострадавших в результате произошедшего не поступало.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi