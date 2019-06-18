В Индонезии в результате крушения судна погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести в результате крушения пассажирского судна около северо-восточного побережья индонезийского острова Ява.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя местной полиции Франса Барунга Мангеры.

По его словам, "спасатели во вторник утром обнаружили тела 13 погибших". Ранее местная полиция и спасатели нашли тела двоих жертвах кораблекрушения,. Полицейский также уточнил, что "продолжается поиск еще трех пассажиров". Всего же на борту небольшого судна находились около 50 человек.

По предварительной версии, причиной случившегося стали сильные волны, а также перегруженность корабля.