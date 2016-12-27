Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Индонезии полиция заявила о предотвращении теракта в Новогоднюю ночь.

Как передает Report, об этом ссобшил Reuters.

По данным, боевики, поддерживающие группировку ИГ, планировали с ножами и мачете напасть на полицейский пост в Новогоднюю ночь.

Полиция арестовала двух подозревамых, которые и привели их к своим сообщникам. Последние были застрелены в ходе полицейского рейда в минувшее воскресенье, когда напали на правоохранителей с мачете.

На прошлой неделе полиция допросила 14 человек в связи с подозрениями о подготовке терактов в президентском дворце, в который должны быть вовлечены смертники.