В Индии восемь человек погибли в ДТП с автобусом

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли, свыше десятка получили ранения после столкновения автобуса с грузовиком в штате Махараштра на западе Индии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местной полиции, инцидент произошел утром, когда автобус двигался по трассе из города Аурангабада в Пуну и, внезапно потеряв управление, врезался в припаркованный у обочины грузовик.

Правоохранители сообщают, в результате аварии восемь пассажиров автобуса погибли на месте, остальные были доставлены в близлежащие больницы.