В Индии растет число заразившихся коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии выросло за сутки на 145 и составило к утру воскресенья 979.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии.

В субботу утром число заболевших составляло 834. По информации министерства, в Индии на этот момент зарегистрированы 867 пациентов, которые проходят лечение. Среди инфицированных - 48 иностранных граждан. Кроме того, 87 человек выздоровели, 25 умерли.

Больше всего заболевших отмечено в западном штате Махараштра - 186 человек, в том числе три иностранца; на втором месте южный штат Керала - 182 человека, в их числе 8 иностранных граждан. В столице Нью-Дели зарегистрированы 39 заболевших, в том числе 1 иностранец.

В Индии приняты беспрецедентные меры по противодействию распространению коронавируса. Премьер-министр Нарендра Моди призвал 23 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля включительно. Гражданам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Закрыты все города, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор.